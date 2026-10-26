I risultati del fine settimana (fonte Bologna fc)

Redazione TuttoBolognaWeb
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Under 17

Seconda vittoria di fila e sesto risultato utile consecutivo per l’Under 18 di Della Rocca, che supera in trasferta l’Hellas Verona grazie alle reti di Luongo, Baldini e Passanisi. In attesa delle restanti gare, i rossoblù siedono al 4° posto a 17 punti.

HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-3

HELLAS VERONA: Frittoli, Spagnolli (75’ Cumerlato), Dondas, Falzoni, Dogà (88’ Bignotti), Berini (88’ Esanu), Bogoncelli, Lunardon (60’ Bayoko), Esmaeil (88’ Diombokho), Zanolli, Dutan (75’ Sarnelli) A disposizione: Bolzonaro, Capitanio. Allenatore: Caldana

BOLOGNA: Milan, Andreotti, Covolo (84’ Ballacci), Buikus, Altruda, (60’ Archetti), Casali, Baldini (84’ Neri), Giannelli (60’ Demaurizi), Tollett (73’ Eulisi), Luongo (60’ Passanisi), Bellondi (73’ Pjevic). A disposizione: Uruci, Raimondi. Allenatore: Della Rocca

settore giovanile bologna

Arbitro: Zaccheria di Legnago Marcatori: 55’ Luongo (B), 57’ Baldini (B), 61’ Dutan (H), 83’ Passanisi (B) Ammoniti: Altruda (B), Casali (B), Dogà (H), Bogoncelli (H)

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