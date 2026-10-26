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Cura Palladino

Queste le parole di Pepè Anaclerio ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno:

"Ho definito il primo tempo di Cagliari "balneare", causa ritmo, vento, ambiente, il bulbo di Bernardeschi...scherzi a parte, il ritmo è stato davvero lento nella prima frazione, con tanti errori tecnici da entrambe le squadre. Nel secondo tempo il Bologna ha invece portato a casa la partita con pieno merito, non concedendo praticamente nulla alla formazione di Pisacane. La cura Palladino inizia a vedersi dopo due vittorie e un pareggio. Ribadisco, il Bologna non ha preso gol e Skorupski non ha dovuto fare nessun intervento di rilievo, dunque bene così. Il bel gioco? La cosa importante adesso è solamente il Bologna e fare punti per risalire in classifica"

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