Dopo un inizio a rilento, il Bologna sembra finalmente esser tornato in carreggiata, come evidenziato anche dal Resto del Carlino, grazie soprattutto ad un uomo in particolare, Raffaele Palladino.

Dopo quattro partite sulla panchina rossoblù il conto recita due vittorie, un pareggio e una sconfitta, contro però la prima della classe. Il lavoro svolto fino ad ora dall'allenatore napoletano è sotto gli occhi di tutti, anche se in un lasso temporale ancora troppo corto per poter parlare delle future ambizioni a livello di classifica dei rossoblù, e con la prossima partita, contro i rossoneri di Amorim, che rappresenterà un vero e proprio banco di prova per la formazione felsinea. Il Bologna sembra aver cambiato completamente pelle, e dopo le prime partite, sotto la guida di Tedesco, contraddistinte da un possesso palla sterile e una linea difensiva fragile, vive oggi di un gioco molto verticale e che fa della sua solidità difensiva la sua arma migliore. Insomma, i rossoblù si sono certamente i ripresi, soprattutto nel morale, ma saranno solo prossime gare contro Milan, Monza e Parma a darci un'idea più precisa del nuovo Bologna targato Palladino.