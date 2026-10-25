I voti dei bianconeri vittoriosi sul parquet del Forum di Assago

Redazione TuttoBolognaWeb
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FRAZIER 7

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Nel primo tempo non trova il ritmo, poi è lui ad aprire il parziale di rimonta della Virtus con una tripla nel finale di terzo quarto. Rimane un pericolo costante per la difesa milanese grazie al suo ball-handling micidiale. Chiude con 17 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 27'

Moore Jr

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