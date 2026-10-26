1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

L'uomo inatteso

Il Bologna sta ritrovando serenità e continuità anche sul piano dei risultati. Nelle ultime tre partite sono arrivate due vittorie: prima quella contro il Lecce, che ha regalato il primo successo stagionale in Serie A, poi, dopo la sconfitta con l’Inter, il convincente 2-0 sul campo del Cagliari. Nonostante manchi ancora una vittoria casalinga in campionato, i rossoblù hanno riscoperto un giocatore: Nicolò Casale.

Durante l’estate il difensore era considerato un esubero destinato alla cessione, che però non si è concretizzata, complice anche il problema fisico accusato dall’ex Lazio. Con Tedesco era rimasto ai margini delle scelte, ma l’arrivo di Palladino ha rappresentato il punto di svolta.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3