Le parole di Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna Uno
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Bologna solido
Questo il pensiero di Gianluca Pagliuca dopo la vittoria del Bologna a Cagliari per zero a due: "E' stata una partita brutta, non mi è piaciuta, ma ho apprezzato la solidità della squadra. Un Bologna molto pratico. Si è messo l'elmetto e anche se non giochi benissimo porti a casa il risultato. Primo tempo di controllo, poi nella ripresa i rossoblù sono venuti fuori. Il Bologna è cosciente delle sue qualità e dei suoi difetti, si è costruito la vittoria con pazienza".
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