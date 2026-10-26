Le parole di Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna Uno

Redazione TuttoBolognaWeb
Schermata 2026-10-11 alle 21.29.47

VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Bologna solido

Questo il pensiero di Gianluca Pagliuca dopo la vittoria del Bologna a Cagliari per zero a due: "E' stata una partita brutta, non mi è piaciuta, ma ho apprezzato la solidità della squadra. Un Bologna molto pratico. Si è messo l'elmetto e anche se non giochi benissimo porti a casa il risultato. Primo tempo di controllo, poi nella ripresa i rossoblù sono venuti fuori. Il Bologna è cosciente delle sue qualità e dei suoi difetti, si è costruito la vittoria con pazienza".

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti