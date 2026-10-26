L'esterno rossoblù si sta adattando sempre di più alle nuove richieste di Palladino
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Nella vittoria in quel di Cagliari di sabato il classe 2000 è stato uno dei principali protagonisti, con la difesa degli isolani incapace di limitarne gli spunti in velocità e le qualità nel dribbling.
Con l'arrivo di Palladino l'ex Empoli sembra aver ulteriormente aumentato i giri del motore, in un ruolo nuovo che lo porta sempre di più a muoversi nel centro del campo inserendosi in maniera stabile all'interno dello sviluppo della stessa manovra offensiva. Il suo impiego non si limita solamente a quanto detto, infatti, con il nuovo tecnico, all'azzurro è richiesto anche un lavoro non indifferente in fase difensiva, con la richiesta di portare pressione nella fase di costruzione avversaria, come visto anche a Cagliari dove ha recuperato ben 4 palloni. All'esterno rossoblù manca adesso solo il goal ed un maggiore cinismo sottoporta, che ci si augura possa avere a partire già dalla più che difficile trasferta di Milano di mercoledì.
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