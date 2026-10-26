Gazzetta nella sua edizione odierna s'interroga sempre di più sul futuro dell'attaccante ucraino sotto le due torri, soprattutto dopo le parole dure usate dall'allenatore rossoblù nei suoi confronti al termine della sfida di Cagliari.

L'ex Roma, colpito anche in questo inizio di stagione da più di una noia muscolare, come scritto anche da Matteo Della Vite: "Deve darsi una mossa". Dopo l'arrivo dalla capitale in estate, il classe 97' sembra ancora non esser riuscito a fornire i risultati che la società sperava, e con l'ultima partita in terra sarda che pone un interrogativo sulla sua futura permanenza in rossoblù. Anche con gli infortuni di Piccoli e di Enem, Palladino ha comunque preferito schierare dal 1' Odgaard, non proprio un 9 puro, anche per cercare più che mai di spronare l'ex capocannoniere della Liga. L'ex Girona è quindi chiamato a rispondere sul campo alle affermazioni del suo allenatore perchè Artem sicuramente i goal li sa fare, ma fino ad ora ancora non ha saputo incidere ed il Bologna è disposto sì ad aspettarlo ma non in eterno.