Titola così il Corriere di Bologna, sottolineando l'efficacia e il duro lavoro realizzato dai rossoblù e dimostrato nelle vittorie esterne di Lecce prima e di Cagliari dopo.

Dopo un inizio di stagione con soli 2 punti nelle prime 5 giornate, il Bologna può finalmente respirare un po' d'aria, forte di un successo, quello contro gli isolani, caratterizzato dalla forza difensiva e dalla crescita del secondo tempo, entrambi simboli di una squadra che sta aggiustando sempre di più la mira. Con Palladino i rossoblù sono diventati una vera e propria squadra operaia, a partire dal muro difensivo, contraddistinto da un rivitalizzato Casale, fino ad un attacco la cui parola d'ordine è sacrificio. Il gioco non sarà spumeggiante come gli scorsi anni, ma è contraddistinto da una qualità più che mai importante per il Bologna ad oggi, ovvero la concretezza. Senza la qualità vista in passato i rossoblù devono pensare prima ad allontanarsi dalle posizioni che scottano, in attesa di provare, nelle prossime partite, a prendere il largo.