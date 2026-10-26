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L'inizio in salita

Tra le grandi prestazioni di Bernardeschi e quelle di Cambiaghi, senza dimenticare Riccardo Orsolini, attualmente infortunato, Samuel Mbangula è rimasto un po’ lontano dai riflettori. Mercoledì, però, potrebbe arrivare una chance da titolare per il belga nel turno infrasettimanale contro il Milan, permettendo a uno degli altri esterni di rifiatare.

L’esterno classe 2004 ha finora collezionato soltanto tre presenze, per un totale di 14 minuti, recuperi esclusi. Il suo debutto è arrivato in casa contro il Sassuolo, subentrando all’86’ al posto di Bernardeschi. Nella partita successiva, contro il Napoli, Mbangula è entrato all’82’, questa volta per Cambiaghi. Poi, con l’arrivo di Palladino, il suo spazio si è ridotto. A complicare la situazione si è aggiunto un piccolo problema fisico accusato durante gli impegni con il Belgio Under 21. Proprio contro il Cagliari, Mbangula è tornato in campo all’88’ al posto di Federico Bernardeschi. Considerati i tanti impegni ravvicinati dei rossoblù, a San Siro potrebbe arrivare la sua grande occasione.

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