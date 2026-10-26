Nonostante il giorno lavorativo, e l'orario lavorativo, il popolo rossoblù ha risposto presente anche per la trasferta di Milano, in programma mercoledì alle 18.30. Sono infatti stati venduti già 600 biglietti per il match di San Siro contro i rossoneri di Amorim.

Inoltre, parte mercoledì la vendita dei biglietti per Bologna-Palermo degli Ottavi di Finale di Coppa Italia, in programma al Dall’Ara martedì 15/12 alle 21. Prezzi: Curve 15€ (ridotto U18 10€), Distinti 25€ (ridotto U18 13€), Tribune Kids e Coperta 40€ (ridotto U18 20€), Poltrona Gold 60€ (ridotto U18 30€). La vendita della Curva San Luca inizierà solo dopo l’esaurimento della Curva Bulgarelli. Per quanto riguarda invece il lavoro della squadra. A due giorni dalla partita di Milano, la squadra si è allenata a Casteldebole nel pomeriggio: seduta tattica per i ragazzi di Palladino, con prove di conclusioni a rete. Differenziato per Jay Enem, Roberto Piccoli e Riccardo Orsolini.