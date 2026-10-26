La designazione arbitrale per mercoledì sera a San Siro
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Sono stati designati gli arbitri per la 9a giornata di Serie A. Milan-Bologna, in programma mercoledì, sarà affidata alla direzione di Sacchi di Macerata assistito da Baccini e Dei Giudici, con quarto uomo Colombo e addetti VAR Giua e Paterna.
Sono dieci i precedenti tra Sacchi e il Bologna, con un bilancio di 3 vittorie rossoblù, 4 pareggi e 3 sconfitte. Ultimo precedente Bologna-Sassuolo 1-1 del 28 dicembre 2025. Sei i precedenti con il Milan, con un bilancio di 3 vittorie rossonere e 3 sconfitte. Ultimo precedente Udinese-Milan 0-4 dell'undici aprile 2025.
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