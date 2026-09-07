I risultati delle giovanili (Fonte Bologna Fc)
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Under 18
Prima sconfitta stagionale per l’Under 18 di Luigi Della Rocca che perde in casa contro la Fiorentina per 3-2. Ai rossoblù non bastano le reti di Passanisi e Zucchini.
BOLOGNA-FIORENTINA 2-3
BOLOGNA: Rabbi, Andreotti, Covolo (77’ Rajuani), Demaurizi (85’ Ballacci), Casali (85’ Altruda), Stragà (85’ Raimondi), Giannelli (77’ Eulisi), Neri (85’ Archetti), Bellondi (66’ Boateng ), Zucchini (66’ Pjevic), Passanisi.A disposizione: Uruci, Altruda.Allenatore: Della Rocca
FIORENTINA: Zipoli, Persico (46’ Angeloni), Tosti (77’ Palloni), Bernamonete, Ceccarini, Zemko, Chiti (46’ Forza), Giannoni, Ikenna (77’ Faye), Amenta (62’ Del Giudice), Sharka (46’ Egnarevba).A disposizione: Tafi, Timmermans, Abrignani.Allenatore: Capparella
ARBITRO: Stano di ModenaMARCATORI: 20’ Passanisi (B), 49’ Forza (F), 50’ Egnarevba (F), 56’ Zucchini (B), 60’Amenta (F)AMMONITI: Ikenna (F), Ceccarini (F), Covolo (B), Giannelli (B)
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