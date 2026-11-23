I risultati del fine settimana (fonte Bologna Fc)
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Under 18
L’Under 18 di Luigi Della Rocca non riesce a reagire e perde in casa contro la Roma per 2-3. Per i rossoblù, che rimangono a quota 20 punti al 7° posto in classifica, in gol Eulisi e Passanisi.
BOLOGNA-ROMA 2-3
BOLOGNA: Uruci, Rajouani, Ballacci (73’ Neri), Demaurizi (46’ Giannelli), Altruda (60’ Stragà), Casali, Bellondi (46’ Zucchini), Buikus, Eulisi (60’ Tollett), Luongo (79’ Petravicius), Passanisi.
A disposizione: Capra, Cirillo, Pjevic.
Allenatore: Della Rocca
ROMA: Sala, Milocco, Strata, Mardesic (69’ Dal Bon), Liturri, Saviano, Virgilio, Di Mascio (85’ Proietti), Romero, Vukoje (54’ Rialti), Martellucci.
A disposizione: Carenza, Zekaj, Perrotta, Florio, Tombion, Riusso.
Allenatore: Terlizzi
Arbitro: Meta di Vicenza Marcatori: 11’ Romero (R), 18’ Eulisi (B), 25’ Virgilio (R), 29’ Di Mascio (R), 50’ Passanisi (B) Ammoniti: Altruda (B); Liturri, Proietti (R)
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