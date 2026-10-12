Il recap dei risultati a cura di Bolognafc.it
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Under 18
Pareggio a reti inviolate per l’Under 18 di Luigi Della Rocca che ieri ha sfidato il Como in trasferta. I rossoblù tornano a casa con un punto che li mantiene al 4° posto della classifica insieme a Napoli e Verona a quota 11 punti.
COMO-BOLOGNA 0-0
COMO: Ginelli, Asfour, Albini (47’Arioli), Arui, Ronchetti (64’ Zanaria), Canepari, Terranova (64’ Bosze), Ballone (84’ Mornati), Fustini (54’ Casati), Boccia, LemboA disposizione: Femia, Colugnat, Demiddi Gaido, Franzosi.Allenatore: Fietta
BOLOGNA: Milan, Andreotti, Covolo, Demaurizi (73’ Neri), Altruda, Casali, Giannelli, Buikus, Bellondi (61’ Eulisi), Zucchini (73’ Rajouani), Passanisi (85’Raimondi).A disposizione: Uruci, Ballaci, Archetti, Pjevic, Boateng.Allenatore: Della Rocca
Arbitro: Cattaneo di NovaraMarcatori: –Ammoniti: Canepari (C), Bellondi (B)
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