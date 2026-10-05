I risultati del settore giovanile
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Under 18
Il gol di Luongo per la bella vittoria dell’Under 18: ai rossoblù basta una rete al 21' per assicurarsi il 4° posto in classifica, tenendo il ritmo del trio di testa formato da Como, Atalanta e Inter.
BOLOGNA-PARMA 1-0
BOLOGNA: Milan, Andreotti, Ballacci (55’ Covolo), Demaurizi (83’ Pjevic), Altruda, Casali, Giannelli (83’ Rajouani), Neri (55’ Zucchini), Bellondi (64’ Eulisi), Luongo (64’ Boateng), Passanisi (83’ Raimondi).A disposizione: Uruci, Archetti.Allenatore: Della Rocca
PARMA: Cantarelli, Caleffi, Buongiorni (74’ Berton), Azzali (74’ Di Lauro), Ruenes (61’ Gomez Oriz), Solari, Lombardi (82’ Doukoure), D’Effremo, Peruch (46’ Chira), Azzi (74’ Giarraffa), Fatih (61’ Calò).A disposizione: Gozza, Mena Martinez.Allenatore: Gazzola
Arbitro: Gabrieli di PadovaMarcatore: 21’ Luongo (B)Ammonito: Di Lauro (P)
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