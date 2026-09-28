Tutti i risultati dei rossoblù (fonte Bologna Fc)
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
ATTIVITÀ DI BASE MASCHILE UNDER 14 (1a Giornata): Modena-Bologna 1-1UNDER 13 (1a Giornata): San Marino Academy-Bologna 0-4UNDER 11 – 10° Memorial “Gian Mario Magni 2026” – Bologna-Serravalle 6-0; Bologna-Virtus Accademia 9-0; Bologna-Juvenes Dogana 10-0; Bologna-Sant’Ermete 13-0; Bologna-Cesena 0-0; Bologna-Hellas Verona 2-1; Bologna-Juventus 0-0; Bologna-Torino 3-1UNDER 8 – 3° Memorial “A. Chiti” – Bologna-Certaldese (2018) 2-0; Bologna-Scarperia (2018) 3-1; Bologna-Sporting Arno (2018) 0-1; Bologna-Sestese (2018) 3-0; Bologna-Upp (2018) 4-1
SETTORE GIOVANILE FEMMINILE PRIMAVERA (2a Giornata): Bologna Women-Vicenza 4-1 (Ciamponi, Bosco, Riccio su rigore, Riccio)UNDER 17 (2a Giornata): Bologna Women-Inter 0-11UNDER 15 (2a Giornata): Bologna Women-Inter 0-5
FUTSAL PRIMA SQUADRA MASCHILE (1a Giornata, Serie C2 Girone A): Bologna Futsal-Futsal Santilio 3-4 (Motolese, Fabbri, Foglia)
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