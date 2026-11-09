I risultati del weekend (fonte Bologna Fc)
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Under 18
Prima sconfitta dopo sette risultati utili per l’Under 18 di Della Rocca che viene sconfitto dal Genoa in trasferta. I rossoblù slittano al quarto posto della classifica a quota 20 punti, gli stessi di Juventus e Genoa.
GENOA-BOLOGNA 3-0
GENOA: Costoli, Basile (68’ Scaccianoce), Toure, Scelta, Niat, Mecimov (46’ Ndreu), Fazio, Parodi (90’ Acrocetti), Cozzolino (76’ Consoli), Mastropietro (90’ Morellini), Bonanno (76’ Nuredini). A disposizione: Romeo, Napoli, Longobardi. Allenatore: Ruotolo
BOLOGNA: Milan, Rajouani, Andreotti (46’ Stragà), Demaurizi (74’ Eulisi), Altruda (83’ Archetti), Casali, Baldini (60’ Giannelli), Buikus (83’ Neri), Bellondi, Luongo (60’ Passanisi), Kusic (60’ Pjevic)A disposizione: Uruci, Del BiancoAllenatore: Della Rocca
Arbitro: Miraglia di Imperia Marcatori: 66’ Parodi (G), 84’ Nuredini (G), 94’ Consoli (G) Ammoniti: –
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