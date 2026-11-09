I risultati del weekend (fonte Bologna Fc)

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Under 18

Prima sconfitta dopo sette risultati utili per l’Under 18 di Della Rocca che viene sconfitto dal Genoa in trasferta. I rossoblù slittano al quarto posto della classifica a quota 20 punti, gli stessi di Juventus e Genoa.

GENOA-BOLOGNA 3-0

GENOA: Costoli, Basile (68’ Scaccianoce), Toure, Scelta, Niat, Mecimov (46’ Ndreu), Fazio, Parodi (90’ Acrocetti), Cozzolino (76’ Consoli), Mastropietro (90’ Morellini), Bonanno (76’ Nuredini). A disposizione: Romeo, Napoli, Longobardi. Allenatore: Ruotolo

BOLOGNA: Milan, Rajouani, Andreotti (46’ Stragà), Demaurizi (74’ Eulisi), Altruda (83’ Archetti), Casali, Baldini (60’ Giannelli), Buikus (83’ Neri), Bellondi, Luongo (60’ Passanisi), Kusic (60’ Pjevic)A disposizione: Uruci, Del BiancoAllenatore: Della Rocca

settore giovanile bologna

Arbitro: Miraglia di Imperia Marcatori: 66’ Parodi (G), 84’ Nuredini (G), 94’ Consoli (G) Ammoniti: –

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