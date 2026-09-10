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Skorupski, il veterano

Come è normale per ogni nuovo ciclo che si apre, il Bologna di Tedesco deve ancora trovare, anzi ritrovare, il suo vero spirito combattivo. A dimostrazione di ciò c'è anche l'attuale rendimento dei leader della squadra rossoblù. Negli ultimi anni la fascia è stata affidata principalmente a Lorenzo De Silvestri, capitano anche in questa stagione, mentre alle sue spalle nelle gerarchie ci sono Riccardo Orsolini e Lewis Ferguson. Se dunque loro rappresentano alcuni dei principali punti di riferimento tra i giocatori di movimento del Bologna, non possiamo non citare chi difende i pali rossoblù dal 2018: Łukasz Skorupski.

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