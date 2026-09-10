1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Il ritorno di Theate

Quattro anni dopo, il ritorno. Arthut Theate di nuovo a Bologna. Il difensore belga è stato prelevato sul finire del mercato estivo in seguito alla partenza di Jhon Lucumi e quasi subito mister Tedesco, che lo conosce dai tempi della nazionale, lo ha gettato nella mischia. Queste le parole del difensore nel video di presentazione del club: “Ero molto felice quando ho saputo della possibilità di tornare a Bologna, il mister mi ha chiamato, c’è Di Vaio che già conoscevo. Ricordo del mio primo anno qui, al debutto in uno dei maggiori campionati. Facemmo una ottima stagione con Sinisa Mihajlovic, un grande allenatore, ero giovane mentre oggi sono maturato, ho giocato la Champions, le coppe, in nazionale. Voglio essere aggressivo e veloce ma con più esperienza".

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2