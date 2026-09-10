La sacralità dello spogliatoio, una situazione che stava per diventare conflittuale, ecco perché il Bologna ha deciso di cedere Jonathan Rowe alla fine del mercato estivo. Motivi comportamentali, lo ha spiegato qualche giorno fa Claudio Fenucci, parlando di un Johnny nervoso già in ritiro a Valles. Insomma, non una questione economica, ma una scelta ponderata di fronte alla volontà del calciatore di andare a Bergamo e il rischio di compromettere il quieto vivere dello spogliatoio. Sentita una sponda, quella rossoblù, oggi c'è stata la versione della controparte. Rowe è stato infatti presentato in conferenza stampa, ma non ha voluto fare polemica con l'amministratore delegato rossoblù: "Sono molto contento di iniziare con l'Atalanta. E' stato un percorso lungo, ma alla fine siamo arrivati a questo obiettivo. Spero di fare grandi cose qui a Bergamo. Le parole di Fenucci? Chi mi conosce sa la verità: non voglio esprimermi su questa situazione, ora penso solo all'Atalanta".