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Saldo attivo

Un triennio con un saldo positivo clamoroso. Il Corriere di Bologna ha analizzato le sessioni di mercato del Bologna dal 2024 a oggi e il risultato è uno straordinario segno più a livello economico-finanziario. Infatti, il club rossoblù ha ottenuto saldi positivi di mercato per ben 132 milioni di euro, dati Transfermarkt, con un sontuoso nono posto in Europa e primo, per distacco, in Italia. Secondo è il Genoa, con 62 milioni, cioè meno della metà, mentre l'Atalanta è addirittura settantunesima in Europa con un più 44 milioni. In testa c'è il Lille, che ha speso per 115 milioni e incassato per 336

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