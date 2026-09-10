Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi in prima pagina con un focus su Juan Miranda e Nikola Moro, i due giocatori considerati cardine per la risalita del Bologna.

'Ritornano i nostri' è il titolo in prima pagina, il Bologna ha due rinforzi in casa che possono aiutare Tedesco a ritrovare la vera squadra rossoblù. Full immersion, scrive il quotidiano, il tecnico li considera due fattori decisivi, partendo dagli assist di Miranda in fascia, passando per le geometrie del croato a centrocampo: loro due possono portare nuove energie al Bologna. 'Miranda e Moro per conquistare quel posto da titolare che a oggi appartiene ad Alhassane e a Pobega' sottolinea Claudio Beneforti. Nelle ultime due partite Tedesco ha fatto scelte dal punto di vista della condizione fisica, ma ora qualche gerarchia potrebbe cambiare, anche se è impossibile pensare che il Bologna possa trasformarsi in cigno. Di sicuro, però, Juan e Nikola possono aggiungere un po' di qualità.