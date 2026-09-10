Il Bologna ha subito puntato Artem Dovbyk nel momento in cui la Roma ha cercato Santi Castro. Certo, la volontà dell'argentino è stata ferrea, ma il club rossoblù ha posto la sua condizione, sottolinea Gazzetta dello Sport.

L'ucraino è tornato al gol dopo una vita, ben 243 giorni, e la sua esultanza ha dimostrato quanto ci tenesse e quanta emozione avesse dentro. Evidentemente Bologna era nel suo destino. I rossoblù lo avevano cercato già ai tempi del Dnipro, ma lui andò a Girona dove ha segnato a valanga, poi ci avevano provato a gennaio scorso, nel caso in cui fosse uscito Dallinga, ma l'infortunio impedì di portare avanti i discorsi. Così, la porta si è aperta in estate, quando la Roma ha chiesto Castro. Il destino aveva previsto tutto. E anche il Dall'Ara porta a bene ad Artem, che in un Bologna-Roma due a due fu glaciale dal dischetto al 97'.