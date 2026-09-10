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Fiducia in Dovbyk

E' stato un grande attaccante, poi gli infortuni lo hanno frenato, oggi è ripartito dal Ravenna, dove fa il vice in Under 19. Giacomo Cipriani ha parlato così al Resto del Carlino: “Dovbyk, per tornare il centravanti dominante che era, ha bisogno di due cose: condizione e fiducia. Il vero Artem è quello dei 24 gol al Girona e della prima stagione alla Roma, non c’è motivo per dubitare che possa tornare quel giocatore. Serve tempo. Col Sassuolo ha fatto un movimento in anticipo da attaccante, mancando poi il sinistro, quella cosa tra un mese diventerà un gol quando avrà migliorato la sua condizione”

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