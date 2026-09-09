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Bologna in fase di costruzione

Dopo le prime tre gare disputate in campionato, è chiaro che il Bologna di Tedesco sia ancora in fase di costruzione. In questi ultimi mesi, la rosa dei rossoblù ha subito cambiamenti drastici: dal cambio di allenatore alla perdita di giocatori chiave in tutti i reparti, come Lucumì, Freuler e Rowe. Complice anche l'infortunio di Riccardo Orsolini, il reparto offensivo schierato dal nuovo allenatore in queste ultime gare è apparso confusionario, con un unico leader indiscusso rimasto: Federico Bernardeschi.

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