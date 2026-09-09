Stangata del Giudice Sportivo sul Bologna. Due giornate a Domenico Tedesco e inibizione fino al 30 settembre per Joey Saputo. Sul Carlino esplode la rabbia dei tifosi.

'E' il solito Di Bello - ha scritto qualche tifoso - Quello che non diede il rigore su Ndoye a Torino', oppure 'è la solita storia, deboli con i forti e forti con i deboli'. Insomma, disparità di trattamento, qualcuno ha tirato in ballo Gasperini e Allegri: "Tedesco è nuovo e giovane, paga questo fatto, Allegri e Gasperini dovrebbero essere cacciati a ogni partita", oppure 'Lautaro da ammonito manda a quel paese l'arbitro e si fa finta di non vedere'. Ma c'è anche chi è più critico sul Bologna: "Il Bologna pensi a fare punti e a non piangere, non si può applaudire l'arbitro e non si può dire quello che ha detto Tedesco", ma anche 'Già è un momento delicato, se poi l'allenatore lascia la squadra senza guida per due partite non è un bel segnale'.