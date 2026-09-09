1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Preso dal Modena

E' stato Daniele Corazza, ex responsabile del settore giovanile del Bologna fino al 2023, a portare in rossoblù Marco Libra, che domenica ha debuttato in Serie A contro il Sassuolo. Queste le parole di Corazza al Cor Bo: “Libra è arrivato dal Modena, era già un giocatore forte e lo volevano tutti. Noi lo inserimmo in Under 13 e poi ha fatto tutta la trafila. L’indennizo al Modena fu irrisorio, come quando prendemmo Pessina, che ora è vice di Skorupski. Libra è sempre stato un giocatore di livello ma a volte serve anche la fortuna".

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3