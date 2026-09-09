Il Corriere dello Sport di oggi in edicola apre con Lewis Ferguson in prima pagina: a lui le chiavi del Bologna. E' lo scozzese il perno del 4-2-3-1, Tedesco ha trovato il suo punto di riferimento a centrocampo dopo l'infortunio di El Azzouzi.

'Governa Ferguson, è l'alleato di Tedesco' scrive il quotidiano: è Ferguson il centro di Bologna. Lo scozzese è in crescita, sottolinea Claudio Beneforti, ma ora deve sorreggere il peso della mediana da solo: il Bologna cerca nuovi equilibri con El Azzouzi ai box, Moro indietro di condizione e un Amondarain che deve ancora ambientarsi. 'Salvate il soldato Lewis. O quanto meno dategli una mano perché da solo non può farcela' si legge, perché il Bologna non ambizioni, non ha sostituito Freuler e il compito svolto con grande abnegazione dallo svizzero è oggi ricaduto sulle spalle dello scozzese.