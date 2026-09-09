Il Bologna rischia di riavere Domenico Tedesco in panchina solo dopo la sosta. Signfica rivederlo direttamente a ottobre. Due le giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata domenica.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il mancato fischio su Libra, un fallo netto non sanzionato da Di Bello, che ha aperto le porte del contropiede neroverde con Cinquegrano che ha sfiorato il 2-3. Tedesco è esploso contro l'arbitro Di Bello, dicendogli di guardare il campo piuttosto che lui, ma in modo poco consono, reiterando la protesta anche negli spogliatoi. Morale? Due giornate. Il Bologna farà ricorso per vedere se è possibile scendere a una e averlo in panca col Torino. Inibito invece per tutto settembre Joey Saputo, che ha applaudito sarcasticamente Di Bello e rivolgendogli una frase gravemente offensiva.