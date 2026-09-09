Jesper Karlsson riparte dalla Svizzera. L'attaccante svedese, che era finito fuori rosa al Bologna, allenandosi a parte per tutta l'estate, ha trovato l'accordo con il Servette fino a giugno 2027. Il Bologna, dunque, cede Karlsson in prestito al club svizzero e si toglie un problema con un giocatore che era ai margini del progetto. Di seguito il comunicato.

Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Servette FC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.