Parte oggi pomeriggio la rincorsa verso Napoli-Bologna in programma domenica al Maradona contro la squadra di Max Allegri, reduce da due sconfitte consecutive.

Tanti i ballottaggi per Domenico Tedesco, squalificato per due giornate, in tutti i reparti, come sostiene oggi il Resto del Carlino. Si parte dalla difesa, dove Helland potrebbe tornare titolare dopo le difficoltà di Heggem contro il Sassuolo, mentre a centrocampo scalpita Moro, subentrato dalla panchina nelle ultime due uscite. Senza El Azzouzi, e con Freuler non sostituito, prosegue la ricerca di una quadra in mediana. Infine, l'attacco, dove Tedesco sceglierà uno tra Piccoli e Dovbyk come centravanti, sorretto ai lati da Bernardeschi e Cambiaghi, stante l'assenza di Orsolini.