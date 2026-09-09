Il Bologna ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Domenico Tedesco dopo l'espulsione rimediata domenica contro il Sassuolo.

Le proteste del tecnico verso l'arbitro Di Bello, reiterate anche negli spogliatoi, sono costate due giornate di stop, che significa avere Tedesco in panchina solo a Lecce dopo la sosta. Il Bologna, però, farà ricorso e la pratica è in mano all'avvocato Grassani. Il tutto verrà discusso settimana prossima, quindi in panchina al Maradona toccherà a Tarozzi, che invece era stato espulso con la Lazio al debutto. Il ricorso, però, si preannuncia difficile. La nuova linea di Orsato è quella di essere intransigente verso proteste e lamentele, motivo per il quale, secondo quanto riporta il Carlino, le chance di veder ridotta la squalifica si preannunciano non elevate. Non verrà fatto ricorso sull'inibizione di Joey Saputo fino al 30 settembre. Il presidente non ha compiti in Lega, il rappresentante del club è Fenucci, e il club ha deciso di non intervenire, così Joey non potrà entrare in campo e negli spogliatoi fino a fine mese.