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Mbangula per Rowe

Se la cessione di Jonathan Rowe, avvenuta nell'ultimo giorno di mercato, ha lasciato più di qualche perplessità tra i tifosi rossoblù, queste sono aumentate dopo l'arrivo del suo sostituto naturale: Samuel Mbangula. L'esterno ex Juventus e Werder Brema, valutato anche dall'Atalanta in caso di un mancato arrivo di Rowe, dovrà però contendersi il posto con Nicolò Cambiaghi. Il classe 2000 è partito forte in questo avvio di stagione, diventando uno dei punti di riferimento del Bologna di Tedesco. Mbangula è arrivato da pochissimo e contro il Sassuolo ha fatto il suo esordio in rossoblù, entrando nel finale al posto di Bernardeschi e andando a occupare la fascia destra. È ancora presto per valutarne pienamente l'impatto, ma in quei pochi minuti il belga non ha di certo strappato l'occhio, anche se per alcune caratteristiche fisiche e per movenze potrebbe certamente diventare esterno da uno contro uno.

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