Serie A 2026/27, il Bologna riparte dal Dall’Ara: cosa dicono le quote sulla nuova stagione

Debutto al Dall’Ara e cinque gare prima della sosta

La nuova stagione ha già la sua prima certezza. Il 5 giugno, dal palco del, laha svelato il calendario 2026/27, e per ilil sorteggio ha riservato un avvio davanti al proprio pubblico: debutto alcontro la. Mentreha anticipato il raduno diper studiare il gruppo, i bookmaker hanno già aperto le lavagne antepost sulla corsa scudetto. E qualche indicazione, tra quote e incroci di calendario, si può già leggere.La prima giornata dice, e per i rossoblù è il migliore degli inizi possibili: cominciare in casa, davanti alla propria gente, dà sempre una spinta in più. Poi la trasferta di Bergamo con l’, ilal Dall’Ara, la visita alalla quarta e ilin casa alla quinta. Cinque gare consecutive prima della sosta per le nazionali: la sequenza completa delle 38 giornate è stata seguita in diretta durante la compilazione a Parma.

Il calendario pubblicato dalla Lega Serie A resta asimmetrico, con almeno otto giornate di distanza tra andata e ritorno contro la stessa avversaria. In autunno ci sarà una sola sosta, più lunga del solito – dal 21 settembre al 6 ottobre – mentre le altre due pause, tra il 9 e il 17 novembre e tra il 22 e il 30 marzo, saranno più corte. I turni infrasettimanali saranno due: il 28 ottobre alla nona giornata e il 6 gennaio alla diciottesima. Quanto agli incroci pesanti, l’Inter arriva al Dall’Ara già alla settima, la Juventus alla diciassettesima, e la chiusura sarà in casa contro il Parma.

Sulla panchina, intanto, è iniziata l’era Tedesco: il tecnico ha voluto anticipare il raduno a Casteldebole per conoscere la squadra prima del ritiro. Un profilo diverso dal passato, come ha osservato anche Fabio Capello: non arrivando dalla scuola di Coverciano, può portare «una mentalità diversa» a un Bologna che resta una delle realtà più solide del nostro calcio.

Quote antepost: Inter favorita, e dietro c’è la fila

E le quote, cosa raccontano? Le lavagne antepost mettono davanti a tutti l’campione in carica – il ventunesimo scudetto è arrivato con tre giornate d’anticipo – proposta attorno a quota 2 per il bis. Alle sue spalle il gruppo delle inseguitrici è compatto:oscillano tra 5,50 e 6, conindicate come possibili outsider. Per il Bologna il discorso è un altro: più che la corsa al titolo, ai tifosi interessa capire se la squadra di Tedesco saprà restare aggrappata al treno europeo.

Confrontare le lavagne, peraltro, è un esercizio sempre più ampio, perché il mercato italiano del betting si è allargato in modo evidente negli ultimi anni. Basta scorrere le date di lancio dei nuovi bookmakers che hanno acquisito la licenza ADM per accorgersene: Netwin è arrivato nel 2020, DAZN Bet nel 2022, Quigioco nel 2023, Betsson nel 2024 e Sportium nel 2025, mentre marchi storici come Eurobet e bwin operano online dal 2007. Più operatori significa più quote da confrontare, anche sull’antepost della Serie A.

Da qui ad agosto, ogni mossa di calciomercato sposterà qualche decimale sulle lavagne: gli antepost di giugno sono una fotografia, non una sentenza. Quel che è certo è che il conto alla rovescia è iniziato. Il resto, come sempre, lo dirà il campo – a partire da quella prima serata di campionato, con la Lazio di fronte e il Dall’Ara pieno a spingere il nuovo Bologna di Tedesco.