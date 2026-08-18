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Scarpe vecchie

Nessuna sorpresa. Sapevamo che Lucumi avrebbe salutato. Ora serve un nuovo centrale.

In realtà, l'idea della dirigenza sarebbe quella di valorizzare gli investimenti della scorsa estate: Heggem, Helland e Vitik. Il nuovo innesto potrebbe essere un elemento qualitativo, ma che non abbia pretese di titolarità.

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