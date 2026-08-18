Per quanto riguarda il reparto difensivo, il primo nome è sempre Juan Cabal. Attenzione però a Nathan Gassama, centrale difensivo del Baltika Kaliningrad
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Scarpe vecchie
Nessuna sorpresa. Sapevamo che Lucumi avrebbe salutato. Ora serve un nuovo centrale.
In realtà, l'idea della dirigenza sarebbe quella di valorizzare gli investimenti della scorsa estate: Heggem, Helland e Vitik. Il nuovo innesto potrebbe essere un elemento qualitativo, ma che non abbia pretese di titolarità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti