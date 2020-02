Sensibile: “Orsolini? Merito di Juve e Bologna”

L’esplosione di Riccardo Orsolini ha preso la ribalta dei media nazionali e non. L’esterno mancino sta dimostrando tutto il suo valore e si continua a parlare di lui in ottica Juventus. Sul rendimento del ragazzo di è espresso Pasquale Sensibile, direttore sportivo della P&P Sport Management, agenzia di Federico Pastorello.

“Quando un giocatore va bene ci sono sempre mille papà – ha affermato – Sul suo rendimento va dato merito alla Juventus, che lo ha preso in tempi non sospetti, e al Bologna che ha trovato il modo di prenderlo. Vale 70 milioni? Sul campo sta mettendo tutti d’accordo. Paragoni con Chiesa? Federico è capace di giocare in una posizione più centrale, Orsolini ha più destrezza tecnica”.