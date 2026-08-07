Alla vigilia dell'amichevole contro il Pisa, i rossoblù di Domenico Tedesco hanno svolto un allenamento mattutino suddiviso in attivazione, esercitazioni d'attacco e partita. Domani, come accennato sopra, il Bologna affronterà alle ore 17 il Pisa, in un'amichevole da 150' suddivisi in due tempi da 75' ciascuno al centro tecnico Niccolò Galli. Il test si disputerà a porte chiuse.

Ci sarà Riccardo Orsolini, che anche oggi come ieri ha svolto allenamento con il resto dei compagni: ha superato definitivamente l'influenza. Potenziale prima apparizione con la maglia rossoblù anche per Artem Dovbyk, che sta migliorando la propria condizione allenamento dopo allenamento. Il gigante ucraino dovrebbe mettere qualche minuto nelle gambe in vista della prima di campionato: si scaldano i motori.