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Nel 2026, le scommesse sul calcio vanno ben oltre la semplice previsione della squadra vincente. I siti di scommesse sportive online offrono ora mercati basati su gol, calci d'angolo, cartellini, singoli giocatori e combinazioni di più eventi della stessa partita. Questa espansione si verifica in un periodo di intenso interesse per le scommesse online sul calcio: Reuters ha riportato che gli analisti hanno previsto oltre 50 miliardi di dollari di scommesse globali in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026, rispetto ai 35 miliardi di dollari stimati per il torneo del 2022.

Per gli scommettitori che esplorano i mercati calcistici attraverso servizi come kubet , è importante capire cosa misura effettivamente ogni mercato. Diverse selezioni richiedono diversi tipi di analisi calcistica e nessun mercato dovrebbe essere considerato un risultato garantito.

Il mercato dei gol rimane centrale nelle scommesse sul calcio.

Naturalmente, i gol rappresentano uno degli aspetti più importanti delle scommesse sul calcio, poiché segnare determina il risultato della partita. Tuttavia, gli scommettitori non devono necessariamente prevedere il risultato finale esatto.

Tra i mercati più popolari basati sui gol troviamo l'over/under sul totale dei gol, entrambe le squadre a segno e il totale dei gol di ciascuna squadra. Questi mercati spostano l'attenzione dall'individuazione del vincitore alla valutazione di come potrebbe svilupparsi una partita.

Uno scommettitore che studia il mercato over/under potrebbe esaminare i recenti risultati in termini di gol, le prestazioni difensive, gli infortuni e gli approcci tattici. Una partita tra una squadra offensiva e un'altra altrettanto aggressiva potrebbe essere molto diversa da una partita tra due squadre che prediligono un gioco prudente basato sul possesso palla.

Il punto fondamentale è capire che una squadra forte non significa automaticamente una partita con molti gol.

Perché le scommesse sui calci d'angolo attraggono gli analisti sportivi

I mercati d'angolo offrono un altro modo per seguire il calcio senza dover fare affidamento esclusivamente sui gol.

I calci d'angolo possono essere influenzati dallo stile di gioco offensivo. Le squadre che utilizzano spesso giocatori esterni, effettuano cross o applicano una pressione costante possono creare più situazioni in cui i difensori mettono la palla dietro la propria linea di porta. Anche l'andamento della partita è importante: una squadra che cerca il pareggio a fine partita potrebbe attaccare in modo diverso rispetto a una che difende il vantaggio.

I mercati più comuni per le scommesse sui calci d'angolo nel calcio possono riguardare il numero totale di calci d'angolo della partita, i calci d'angolo di una squadra o la squadra che ne realizza di più.

Piattaforme come Kubet illustrano il più ampio panorama delle scommesse sportive digitali, in cui gli utenti possono trovare molteplici mercati relativi alla stessa partita di calcio.

Card Markets aggiunge arbitri e rivalità all'analisi

I cartellini gialli e rossi creano un'ulteriore categoria di scommesse sul calcio.

L'analisi dei cartellini può includere fattori meno rilevanti nei mercati convenzionali dei risultati delle partite, come l'arbitro, la rivalità tra le squadre e gli abbinamenti tattici. La copertura arbitrale della Premier League 2026/27, ad esempio, evidenzia differenze significative nelle medie dei cartellini tra gli ufficiali di gara rispetto alla stagione precedente, dimostrando perché l'assegnazione degli arbitri può essere rilevante nella valutazione dei mercati disciplinari.

Un derby fisico o una partita caratterizzata da un pressing aggressivo possono creare un ambiente disciplinare diverso rispetto a un incontro a minore intensità.

Tuttavia, i cartellini restano imprevedibili. Una contestazione, una sostituzione o una decisione arbitrale possono rapidamente alterare l'andamento di un match.

Gli oggetti di scena che mettono in risalto le prestazioni individuali dei giocatori

Anche i mercati delle scommesse sui singoli giocatori hanno ampliato le scommesse sul calcio, andando oltre i risultati delle squadre.

Questi mercati possono comprendere eventi come:

Obiettivi e marcatori

Tiri o tiri sul bersaglio

Assiste

Falli e cartellini

Altre statistiche individuali sulla partita

Le valutazioni dei giocatori richiedono un'analisi a livello individuale. Lo stato di partenza, la posizione in campo, i minuti giocati di recente, la responsabilità sui calci piazzati e il ruolo tattico possono essere tutti fattori rilevanti.

Un attaccante prolifico, ad esempio, potrebbe avere poche opportunità se la sua squadra è tenuta a trascorrere gran parte della partita in fase difensiva.

I Bet Builder combinano diversi mercati di partite

Una caratteristica degna di nota delle moderne scommesse digitali sul calcio è il "bet builder", a volte chiamato anche "parlay" (scommessa multipla sulla stessa partita). Permette di combinare diverse selezioni relative a un singolo incontro, ad esempio, un risultato della partita con gol, cartellini o risultati legati ai giocatori.

Le analisi più recenti dei siti di scommesse sportive mostrano che chi crea le proprie scommesse sta integrando sempre più spesso gol, calci d'angolo, cartellini e prestazioni individuali dei giocatori nella stessa selezione di partita.

Sebbene la combinazione dei mercati possa rendere una scommessa più complessa, ogni condizione aggiuntiva introduce anche un altro modo in cui la selezione complessiva può risultare perdente. Gli utenti che esplorano piattaforme come Il kubet tailandese dovrebbe quindi comprendere ogni componente piuttosto che giudicare una combinazione solo in base al suo potenziale rendimento.

Considerazioni finali

I mercati delle scommesse sul calcio nel 2026 riflettono quanto sia diventata dettagliata l'analisi delle partite moderne. I gol rimangono fondamentali, ma calci d'angolo, cartellini e statistiche dei giocatori permettono ai tifosi di esaminare aspetti completamente diversi della stessa partita.

La sola stagione 2026/27 della Premier League prevede 380 partite in programma, offrendo un campionato lungo in cui la forma delle squadre, le tattiche e le prestazioni individuali cambieranno continuamente. Per gli scommettitori, l'approccio più utile è comprendere le regole di ogni mercato, analizzare i fattori calcistici rilevanti e ricordare che le statistiche descrivono probabilità, non certezze. Limiti responsabili rimangono essenziali indipendentemente dal mercato calcistico che si sceglie di seguire.