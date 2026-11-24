La gara andata in scena ieri sera tra Monza e Fiorentina è servita non solo a muovere la classifica, ma anche a permettere alla dirigenza rossoblù di poter analizzare due degli obiettivi di mercato del Bologna in vista della prossima finestra invernale.

Gli indiziati speciali sono Leonardo Colombo e Ebenzer Akinsanmiro, entrambi mediani della formazione biancorossa. Il primo, classe 2005 cresciuto nel vivaio del Monza, dopo una prima fase di adattamento sembra ormai uno dei punti fermi del centrocampo di Ivan Juric, ed è dotato di grande qualità sia nella costruzione del gioco che nello sviluppo verticale della manovra. Mentre il secondo, già stato in orbita Bologna nel corso della scorsa sessione di calciomercato, si è confermato sui livelli mostrati già la passata stagione con la maglia del Pisa. Il prodotto del settore giovanile dell'Inter è inoltre molto dinamico e contraddistinto da una grande capacità di inserimento che lo rendono capace anche di ricoprire il ruolo di mezzala. Con un centrocampo scarno a livello di alternative e statico in fase di costruzione, quest'ultimi potrebbero essere le giuste armi da aggiungere all'arsenale di Raffaele Palladino.