Schira: “Bologna fiducioso per il rinnovo di Orsolini”

I felsinei, come affermato anche da Giovani Sartori a Gazzetta, vorrebbero rendere il numero sette a bandiera del club, una sorta di Giacomo Bulgarelli dei tempi moderni, ma serve trovare una quadra economica e progettuale con il giocatore e gli agenti. Orso è già quasi arrivato al massimo salariale e sul piatto c'è una proposta del Bologna ai limiti dei parametri: ora la palla è nelle mani dell'attaccante, che dovrà sciogliere le riserve nelle prossime settimane. Così l'esperto di mercato Nicolò Schira su X: "Il Bologna è fiducioso di prolungare il contratto di Riccardo Orsolini nei prossimi giorni. È considerato un giocatore chiave. Pronto un nuovo accordo fino al 2029 con opzione per il 2030".