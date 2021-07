Scariolo: “Non aspettiamo la free agency NBA. Pajola? Sarà un piacere allenarlo”

"Se aspettiamo la free agency NBA, rischiamo di andare oltre metà agosto. Per ora puntiamo su giocatori che siano immediatamente disponibili, ma c'è un problema che non immaginavo così profondo: il fatto che la Virtus non partecipi all'Eurolega sta creando forti limitazioni, abbiamo preso qualche porta in faccia. Ricci ci ha lasciato per andare a Milano e Melli ha scelto l'Olimpia, lasciando la Nba, perché fa l'Eurolega. Dobbiamo prenderne atto. Per avere più credito dovremo meritarci l'invito a sedere al tavolo buono dei grandi club che giocano il torneo più prestigioso. Cerchiamo un play capace di creare per gli altri ma che sappia difendere. Il pivot deve essere un lungo completo, anche lui forte dietro".