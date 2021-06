Scariolo: “L’obiettivo è tornare presto in Eurolega. Marc Gasol? Impossibile”

Oggi, in casa Virtus , è stato il giorno della presentazione del nuovo tecnico Sergio Scariolo . Ecco le sue parole:

"Ringrazio tutti per la fiducia che mi hanno accordato. Sono entusiasta, torno in pianta stabile alla Virtus dopo le note vicende di qualche anno fa. Qui ho tanti amici, con alcuni magari ci sentiremo tra qualche mese… Credo che possiamo fare un buon lavoro, e che ce ne sia tanto da fare. Faccio i miei complimenti a società, squadra, a Sasha e al suo staff per il grande risultato ottenuto. Glieli ho fatti personalmente e ci tenevo, l’amicizia c’è sempre".