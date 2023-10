Sassuolo-Bologna, la moviola: dubbio il contatto Bonifazi-Vina

Per Edmondo Pinna sul Corriere dello Stadio è buona la direzione di Giua in occasione di Sassuolo-Bologna . Voto 6.5 per il direttore di gara anche se ci sono degli episodi da analizzare.

Mancano cartellini, per esempio il giallo a Berardi per carica su Skorupski, mentre sui rigori Edmondo Pinna li analizza così. Il contatto Calafiori-Berardi è regolare, perché il difensore è in vantaggi sul pallone ed è l'attaccante a colpire Calafiori. Qualche dubbio in più sul contatto Bonifazi-Vina nel secondo tempo. Il difensore pizzica la punta del piede di Vina, ma sta guardando il pallone e fino a Udinese-Lecce di lunedì scorso, scrive Pinna, non era rigore: "ora chiedere a Rocchi, giustificare tutto...".