Spissu gli concede diverse aperture, ma lui gioca con il freno a mano tirato. Non incide quanto potrebbe. In difesa è disattento e perde spesso l’uomo sul perimetro. Il suo elevato QI cestistico gli permette di recuperare un paio di palloni non banali.

5 punti, 3 rimbalzi, 4 assist, 2 palle rubate, 2 palle perse.