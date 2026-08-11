Il direttore tecnico cerca gli ultimi colpi di mercato
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Bologna agrodolce
DI GIONNI FORLENZA
Il Bologna visto nelle uscite amichevoli fino a questo momento, è stato un Bologna in agrodolce. Giocare nel bel mezzo della preparazione, non è mai facile. Si cerca in primis di provare e trovare gli schermi del nuovo mister, i dettami tattici e non ultimo, si cerca anche di entrare in condizione senza farsi male. Magari si trova qualche squadra più avanti con la preparazione o anche maggiormente motivata, così che il rischio di fare brutte figure, si alza notevolmente. Ci sono poi le voci di mercato, che non tengono i giocatori concentrati solo sul campo
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