Santander potrebbe salutare nelle prossime settimane, decisivo il rinnovo di Palacio

Federico Santander è sul piede di partenza.

Arrivato a Bologna solo due stagioni fa, El Ropero potrebbe presto salutare Mihajlovic e i suoi compagni di squadra. L’impatto del paraguaiano in questa ultima stagione è stato piuttosto deludente, con 24 presenze messe a referto e un solo gol realizzato in Serie A. Il rinnovo di contratto firmato da Rodrigo Palacio gli chiude ulteriormente lo spazio in rosa. Nel caso in cui dovesse arrivare un altro attaccante come Supryaga, il 29enne si ritroverebbe a giocare molto poco, a meno di clamorose sorprese. Il direttore sportivo rossoblù, Riccardo Bigon, si sta già muovendo per trovare una nuova sistemazione a Santander, che potrebbe andare in Cina o tornare in nord Europa.