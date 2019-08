Santander nel mirino del Fenerbache

L’ultima stagione di Federico Santander con la maglia del Bologna non è passata inosservata alle altre squadre italiane e non solo.

Dopo le sirene provenute dalla Cina e rispedite al mittente, nelle ultime ore anche qualche squadra turca sarebbe interessata all’attaccante paraguaiano. Una su tutte: il Fenerbache. La squadra della prima divisione turca avrebbe individuato nel Ropero il nome giusto per rinforzare il proprio attacco. Ma è difficile che la trattativa possa concretizzarsi: il Bologna non ha la minima intenzione di privarsi di Santander, e il giocatore non intende affatto lasciare le Due Torri.