Santander in uscita: ipotesi Copenaghen

Dopo due stagioni con la maglia del Bologna, Federico Santander potrebbe davvero salutare a breve. I rossoblù potrebbero inserirlo come contropartita nella trattativa con il Copenaghen per arrivare a Lucas Wind, attaccante 21enne individuato dalla dirigenza come il nuovo attaccante ideale per Mihajlovic. E il paraguaiano si prepara quindi a fare le valigie.

Il Ropero fatica ad entrare nelle rotazioni del tecnico serbo, che predilige una prima punta rapida e tecnica supportata dalla batteri di trequartisti che dispone delle stesse caratteristiche. Per questo Santander soprattutto nell’ultimo anno è stato messo un po’ ai margini, senza considerare i diversi infortuni che lo hanno colpito. Per l’attaccante paraguaiano, quindi, è arrivato il momento di riflettere su cosa fare nel suo futuro. Intanto, a salutare ufficialmente sono i giovani El Kaouakibi e Silvestro: il difensore va al Sudtirol, il centrocampista al Mantova. Chiosa finale sul nuovo tecnico della Primavera: la prima scelta resta sempre Gilardino, il quale è tentato sempre dalla Pro Vercelli. E così il Bologna studia una nuova mossa per convincere Gila: l’ingaggio del collaboratore Gaetano Caridi.