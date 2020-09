Salta Supryaga? Ecco i piani B

La trattativa per portare in rossoblù Vladislav Supryaga, si sa, è molto complicata. Il Bologna finora ha offerto alla Dinamo Kiev 12 milioni di euro per l’attaccante ucraino ed è in attesa di una risposta. Risposta che molto probabilmente è legata al passaggio del turno in Champions League del club ucraino.

Per questo motivo i rossoblù sembrano voler sondare altre piste qualora l’operazione sfumasse. I nomi che sono stati fatti sono quelli di Cutrone e Pinamonti. Infatti, la Fiorentina sta cercando di acquistare Piatek e per permettere ciò dovrà uscire uno tra Vlahovic e, appunto, Cutrone. Da ricordare che l’ex attaccante del Milan è alla Fiorentina in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni dal Wolverhampton. L’obbligo scatta al raggiungimento di un certo numero di presenze, dunque la società viola può rispedire al mittente quando vuole il centravanti. I rossoblù monitorano anche la situazione legata ad Andrea Pinamonti che potrebbe partire in prestito dall’Inter.